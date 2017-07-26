Прокуратура Сумщини: 65-річого дідуся у Щостці поліцейські не били

На електронну книгу скарг України надійшов лист від онуки потерпілого нібито від дій співробітників поліції, в якій жінка вказує на «шокуючу бездіяльність Сумської прокуратури».

«В г. Шостка ( Сумская обл.) 30.04 был жестоко избит дедушка 65-лет милицией», – йдеться в скарзі.

Повідомляємо, що 30 квітня 2017 року до Шосткинського відділу поліції зателефонувала жінка, яка розповіла, що до її малолітньої доньки чіплявся дорослий чоловік та намагався затягнути в покинуту будівлю. На місце події невідкладно прибули два співробітники поліції, яких зустріла родина дівчинки.

Мати повідомила, що чоловік заховався за високим парканом, яким огороджена будівля.

Через деякий час співробітникам поліції вдалось відчинити двері. Чоловік, який намагався уникнути спілкування з правоохоронцями, виглядав з другого поверху будівлі. Коли поліцейські та батьки дівчини зайшли всередину, почули гуркіт, а потім і крик чоловіка. Підійшовши до нього, з’ясувалось, що він впав з другого поверху.

Медичним працівникам потерпілий, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, повідомив, що отримав травму від падіння, версія про його нібито побиття з’явилась у нього через деякий час. Згідно офіційного висновку експертів травми потерпілого утворились внаслідок падіння з висоти, сліди побиття відсутні.

Кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів закрите.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області