На Рівненщині чоловіка засуджено на навмисне вбивство власної дружини
На Рівненщині чоловіка засуджено на навмисне вбивство власної дружини
Працівниками Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 50-річного жителя с.Дивень, який вчинив умисне вбивство.
На стадії досудового розслідування здобуто та у суді наведено беззаперечні докази того, що саме цей громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у грудні 2016 року під час сімейної сварки побив до смерті свою дружину. Він завдав їй численні удари руками і ногами по різних частинах тіла та один удар ножем в живіт.
Від отриманих травм жінка померла.
Суд, дослідивши всі обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання свідків та сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами державного обвинувача та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, що передбачений ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Згідно із вироком Корецького районного суду чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області