На Рівненщині чоловіка засуджено на навмисне вбивство власної дружини

Працівниками Корецького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 50-річного жителя с.Дивень, який вчинив умисне вбивство.

На стадії досудового розслідування здобуто та у суді наведено беззаперечні докази того, що саме цей громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у грудні 2016 року під час сімейної сварки побив до смерті свою дружину. Він завдав їй численні удари руками і ногами по різних частинах тіла та один удар ножем в живіт.

Від отриманих травм жінка померла.

Суд, дослідивши всі обставини вчинення кримінального правопорушення, заслухавши показання свідків та сторін у кримінальному провадженні, погодився із доводами державного обвинувача та визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, що передбачений ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Згідно із вироком Корецького районного суду чоловіку призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області