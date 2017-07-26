На Донеччині двоє вимагачів погрожували жінці вбивством, - поліція

Встановлено, що чоловіки вимагали у своєї жертви 4 тисячі доларів США нібито за те, що вона не виконала умови їхньої домовленості.

У результаті комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейських Донеччини та працівників СБУ вчора вимагачі були затримані.

У результаті слідчих дій було встановлено, що 32-річний мешканець Великої Новосілки та 49-річний мешканець Донецька стверджували, що жінка мала допомогти їм в оформленні пенсії. За це вона нібито отримала гроші, проте так нічого і не зробила.



Аби досягти своєї мети, вони погрожували жінці та її родині фізичною розправою у разі, якщо вона не віддасть вказану суму.

Правоохоронцями було встановлено, що історія двох чоловіків – вигадана. Ніякої домовленості та передачі грошей не було. А загрози – тільки для того, щоб незаконно збагатитися.



Задля затримання зловмисників була розроблена ціла оперативна схема, яку вдалось успішно реалізувати: вимагачі були затримані «на гарячому».

Вчора за місцями мешкання чоловіків були проведені санкціоновані обшуки. Вилучені речові докази.



Варто відзначити, що раніше зловмисники проблем із законом не мали. Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

