Збільшилась кількість жертв масового отруєння на Івано-Франківщині

Кількість госпіталізованих на Прикарпатті з харчовим отруєнням збільшилася до 34 осіб.

Як повідомлялося, група осіб, яка 22 липня заїхала на відпочинок у приватний відпочинковий комплекс с.Красноїлля Верховинського району 25 липня звернулася до медичного закладу за допомогою. 13 осіб, з них 11 іноземців були госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт, підозра на харчове отруєння. Вчора госпіталізовано ще 21 особу із цієї ж групи.

Зокрема серед них ще 4 дітей із Польщі, 10 дітей з Німеччини та 6 дітей і 1 дорослий з України.

Поліцією розпочато та проводиться досудове розслідування із залученням спеціалістів Косівської міжрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.