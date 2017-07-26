Збільшилась кількість жертв масового отруєння на Івано-Франківщині
Збільшилась кількість жертв масового отруєння на Івано-Франківщині
Кількість госпіталізованих на Прикарпатті з харчовим отруєнням збільшилася до 34 осіб.
Як повідомлялося, група осіб, яка 22 липня заїхала на відпочинок у приватний відпочинковий комплекс с.Красноїлля Верховинського району 25 липня звернулася до медичного закладу за допомогою. 13 осіб, з них 11 іноземців були госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт, підозра на харчове отруєння. Вчора госпіталізовано ще 21 особу із цієї ж групи.
Зокрема серед них ще 4 дітей із Польщі, 10 дітей з Німеччини та 6 дітей і 1 дорослий з України.
Поліцією розпочато та проводиться досудове розслідування із залученням спеціалістів Косівської міжрайонної філії Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
В ході проведення огляду місця події спеціалістами Косівської міжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведено відібрання зразків продуктів харчування, води тощо, які направлено на проведення лабораторних досліджень.
Встановлено, що крім отриманого харчування в закладі відпочинку, вказана група осіб ввечері 24.07.2017 самостійно приготувала із привезених із собою продуктів та електробутербродниці пиріг, який спільно споживали. Електроприлад та залишки продуктів харчування вилучено.
Стан потерпілих стабільний.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області