На Полтавщині вантажівка знищила "ВАЗ", є загиблі та поранені

На автодорозі Полтава-Олександрія зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2103» та вантажний автомобіль «МЕРСЕДЕС».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ВАЗ-2103» загинув на місці події, пасажир автомобіля «ВАЗ-2103» отримав травми та доставлений до Козельщинської центральної районної лікарні.

В ліквідації наслідків ДТП взяли участь 3 чоловіки особового складу 7-го Державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області