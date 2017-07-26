На Полтавщині вантажівка знищила "ВАЗ", є загиблі та поранені

На Полтавщині вантажівка знищила "ВАЗ", є загиблі та поранені

16:20 26.07.2017
На Полтавщині вантажівка знищила "ВАЗ", є загиблі та поранені

На автодорозі Полтава-Олександрія зіткнулися автомобіль «ВАЗ-2103» та вантажний автомобіль «МЕРСЕДЕС».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «ВАЗ-2103» загинув на місці події, пасажир автомобіля «ВАЗ-2103» отримав травми та доставлений до Козельщинської центральної районної лікарні.

В ліквідації наслідків ДТП взяли участь 3 чоловіки особового складу 7-го Державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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