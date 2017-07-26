На Дніпропетровщині чоловік під загрозою пістолету пограбував підлітків

Чоловік запропонував двом хлопцям заробити грошей. Робота була не важкою, та для цього слід човном дістатися острова.

Однак замість заробленого - підлітки лишилися власного майна.

До Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпра звернулась жінка та повідомила, що невідомий чоловік під загрозою пістолета забрав телефон її сина та планшет у його друга.

«Жінка розповіла, що до син, коли той гуляв з товаришем на Монастирському острові, підійшов чоловік та запропонував заробити грошей. Хлопці повинні були допомогти надути йому резиновий човен на острові Зелений. Та на острові чоловік дістав пневматичний пістолет і, погрожуючи, забрав у малолітніх телефон і планшет. Потім довіз до Воронцовського пляжу і наказав йти додому. Діти прийшли та розповіли про свої невдалу пригоду матері», – повідомив слідчий слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Артем Охота.



В ході оперативно-розшукових заходів був встановлений та затриманий чоловік, який підозрюється у скоєнні даного злочину. Ним виявися раніше судимий 57- річний місцевий мешканець.



Під час проведення огляду за місце затриманого поліцейські вилучили викрадений планшет та телефон хлопців. Також поліцейські знайшли у чоловіка пневматичний пістолет, яким він погрожував дітям та забрав їх коштовні речі. Ще у квартирі підозрюваного поліцейські виявили підроблене посвідчення працівника прокуратури.



За даним фактом слідчим відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На даний час йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

