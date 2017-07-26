У Кам’янці-Подільському онук безжально побив та пограбував дідуся

18-річний юнак близько 17:30 години прийшов до свого 70-річного дідуся і почав просити грошей.

Коли той йому відмовив, молодик вдарив пенсіонера в обличчя, від чого той впав на ліжко.



Скориставшись цим, зловмисник дістав із дідового сховку 500 гривень, які той тримав на ліки, і пішов геть. Гроші витратив на випивку та розваги.



Тепер невдячному нащадку доведеться відповідати перед законом згідно ч. 2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

