У Кам’янці-Подільському онук безжально побив та пограбував дідуся

У Кам’янці-Подільському онук безжально побив та пограбував дідуся

19:30 26.07.2017
У Кам’янці-Подільському онук безжально побив та пограбував дідуся

18-річний юнак близько 17:30 години прийшов до свого 70-річного дідуся і почав просити грошей.

Коли той йому відмовив, молодик вдарив пенсіонера в обличчя, від чого той впав на ліжко.

Скориставшись цим, зловмисник дістав із дідового сховку 500 гривень, які той тримав на ліки, і пішов геть. Гроші витратив на випивку та розваги.

Тепер невдячному нащадку доведеться відповідати перед законом згідно ч. 2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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