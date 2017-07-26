У Запоріжжі злочинець нахабно обікрав підлітків просто на пляжі

У Запоріжжі патрульний екіпаж отримав виклик на планшет про грабіж на Прибережній магістралі.

Заявник повідомив, що на пляжі біля кафе, до нього та його товариша підійшов невідомий чоловік. Вони розговорились і поки вони знаходились у воді, невідомий залишився на пляжі. Зловмисник зібрав їх одяг, телефон та ключі й пішов в невідомому напрямку.

Постраждалі надали прикмети підозрюваного: він був одягнутий в плавки, при собі мав блакитний рюкзак, а на лівій руці татуювання.

За допомогою бази даних, патрульні показали заявнику фото ймовірного грабіжника. Заявник підтвердив, що на фото саме той чоловік, який його пограбував. Під час відпрацювання прилеглої території на вулиці Лермонтова патрульні затримали грабіжника на якого прямо вказав заявник.

Чоловік встиг передягнутись у футболку, яку викрав на пляжі в заявника. Коли його помітили патрульні, він грався в ігри на мобільному телефоні, який поцупив в підлітків.

На місце викликали слідчих Вознесенівського відділку поліції.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Запоріжжя