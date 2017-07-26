Поліція: в Івано-Франківську депутат хибно повідомив про рейдерське захоплення

Як повідомляла патрульна поліція вчора 29-річний депутат Яремчанської міської ради за зухвалу поведінку з правоохоронцями на одній із вулиць міста Івано-Франківська, отримав два протоколи від франківських патрульних за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 178 КУпАП (поява у громадських місцях у п'яному вигляді).

Чоловік поводив себе агресивно, проявляв грубість у спілкуванні з працівниками поліції, нецензурно виражався тож, за неадекватні дії стосовно депутата та, з його слів учасника АТО, працівники поліції оформили адміністративні протоколи. Проте, як виявилося, на цьому конфлікт з правоохоронцями не вичерпався.

Сьогодні вдосвіта він зателефонував до поліції та повідомив про рейдерське захоплення офісу партії «Воля», що по вул. Пилипа Орлика в обласному центрі. Крім того, заявник вказав, щоб перевірили офіс на наявність в приміщенні вибухонебезпечних речовин.

Варто зазначити, що він представився, вказав прізвище, номер мобільного телефону та сказав, що чекає на працівників поліції в одному з місцевих готелів, а також попросив передзвонити йому коли на місце події прибудуть поліцейські.

Правоохоронці за вказаним повідомленням провели огляд прилеглої території в результаті якого повідомлення виявилося фейковим, тобто завідомо неправдивим, оскільки слідів проникнення до приміщення не було.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

