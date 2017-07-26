На Тернопільщині п’яна жінка народила мертве немовля, - поліція

Вагітна жителька Шумщини ще звечора випивала, а зранку народила недоношене мертве немовля

Жінка зізналася, що будучи вагітною, не переставала зловживати алкоголем. Напередодні передчасних пологів, як каже, «прийняла на душу» чверть літри самогону.

47-річна жителька села Матвіївці Шумського району перебуває на обліку в центрі соціальних служб. На вихованні має неповнолітнього сина, проте змінювати стиль життя сили волі не вистачило, навіть, будучи при надії.

Працівники місцевої сільради, сільський медик не раз просили жінку стати на облік для вагітних, проте жінка нехтувала порадами, натомість не просихала від алкоголю.

Близько десятої години 25 липня до поліцейських Шумського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера села Матвіївці про те, що місцева 47-річна жінка у вбиральні свого господарства народила хлопчика. Дитина, зі слів горе-матері, була мертвою.

Причину смерті й що спровокувало передчасні пологи, адже, за попередніми даними, плід був недоношений, встановить судово-медична експертиза. Як пояснила сама породілля, вона не відчувала рухів плода впродовж кількох днів, але до медиків не звернулася, натомість напередодні ввечері ще добряче почастувалася алкоголем.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною першою статті 115 КК.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області