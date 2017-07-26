У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці

У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці

23:00 26.07.2017
У Києві поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину на вулиці

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий чоловік стріляє із предмету, схожого на пістолет. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці виявили чоловіка, який перебував у сильному алкогольному сп’янінні і мав при собі зброю.

Поліцейські з’ясували, що правопорушника вивела на вулицю охорона одного із розважальних закладів. Але відвідувач категорично не погодився із цим рішенням і розпочав сварку. Тож він дістав зброю та почав стріляти.

У результаті стрілянини ніхто не постраждав, пошкодженого майна виявлено не було. З місця події слідчо-оперативна група вилучила та направила на експертні дослідження дві стріляні гільзи для відстрілу гумовими кулями та стартовий пістолет «Сталкер», перероблений під вогнепальну зброю.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці з’ясували, що 34-річний чоловік раніше мав проблеми із законом через опір працівникам поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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