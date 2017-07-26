На Луганщині молодик вчинив стрілянину через свою ображену дівчину

Оперативники Білокуракинського відділу поліції протягом кількох годин після отримання повідомлення встановили місцезнаходження 22-річного молодика, який через чутки про свою дівчину здійснив стрілянину у с. Маньківка. Жертв та постраждалих немає.

До чергової частини Білокуракинського відділу поліції надійшло повідомлення 41-річної мешканки с. Маньківка про те, що невідомі особи біля її будинку почали стріляти.

Виїздом на місце події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що до 20 –річного сина заявниці на автомобілі «ВАЗ 2108» приїхали чотири малознайомих молодика. Хлопці приїхали на «розмову» до 20-річного парубка через те, що він, нібито, розповсюджує неправдиві чутки про 16-річну дівчину, знайому одного з приїжджих хлопців. В ході розмови, на ґрунті неприязних відносин приїжджий 22-річний молодик дістав з автомобіля мисливську гладкоствольну рушницю та зробив з неї один постріл у повітря. Після пострілу молодики втекли з місця події.

У ході проведення розшукових заходів оперативники встановили особистість хлопців та їх місцезнаходження. Ними виявилися чотири мешканця Троїцького району 26-ти, 22-х, 19-ти та 22-х років. Встановлено, що постріл зробив 22-річний парубок. Зі слів підозрюваного таким чином він вступився за честь своєї коханої.

З місця події поліцейські вилучили незареєстровану мисливську рушницю, один набій калібру 20 мм та одну гільзу калібру 20 мм. Вилучене спрямоване на експертизу до НДЕКЦ. Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство». Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у