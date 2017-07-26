СБУ видворила за межі України російську журналістку-провокаторку

СБУ видворила за межі України російську журналістку-провокаторку

22:31 26.07.2017
СБУ видворила за межі України російську журналістку-провокаторку

Служба безпеки України заблокувала деструктивну діяльність журналістки Марії Князєвої, яка під псевдонімом «Саушкіна» працювала на телеканали «Россия-1» та «Россия-24».

Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави. Ці дані використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні.

У рамках протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній сфері М.Князєву було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

За матеріалами прес-центру СБУ

Служба безпеки України заблокувала деструктивну діяльність журналістки Марії Князєвої, яка під псевдонімом «Саушкіна» працювала на телеканали «Россия-1» та «Россия-24».

Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію в державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави. Ці дані використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні.

У рамках протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіа-простір та локалізації загроз в інформаційній сфері М.Князєву було примусово повернуто на територію РФ, із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3725#.hkjoBTAm.dpbs

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