У Миколаєві чоловік знущався з немовляти та побив дружину

На виклик про бійку патруль прибув близько 5-ї години ранку.

Заплакана жінка поскаржилась патрульним: чоловік вимагав, щоб вона написала відмову від їхньої спільної дитини, а коли почув "ні" — близько 10 разів вдарив дружину кулаком по голові. Коли жінка отямилась, чоловік курив цигарку й необережно тримав 2-місячне немовля на руках, кричав і не віддавав маля заявниці.

"В дитини грижа на животі, її не можна так хапати", — поскаржилась поліцейським потерпіла.

Жінка впустила патрульних до квартири. Після 40-хвилинної розмови інспектори патрульної поліції переконали правопорушника обережно покласти дитя на ліжко та відійти від нього. Після цього чоловіка негайно затримали й надягли на нього кайданки.

Патрульні поліцейські оцінили психо-емоційний стан громадянина й викликали бригаду швидкої психіатричної допомоги. Затриманого шпиталізували.

Патрульні попіклувались про потерпілу — викликали їй швидку, тож жінка отримала необхідну медичну допомогу.

Громадянка написала заяву щодо факту погрози вбивством.

Матеріали по цій справі патрульні передали до відділу поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували дії затриманого за ст. 129 ККУ (Погроза вбивством) й взяли цю справу на контроль.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області