На Київщині чоловіка звіряче вбили за 200 гривень та дешевий телефон

Оперативні працівники Києво-Святошинського відділу поліції за «гарячим слідом» затримали 30-річного раніше судимого жителя с. Гатне, який напідпитку забив до смерті свого односельчанина. Ціна життя – мобільний телефон та 200 грн.

Тіло з ознаками насильницької смерті виявила у трав’яному настилі, поблизу річки жителька с. Гатне, яка зателефонувала до поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Загиблим виявився 45-річний місцевий житель. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. Встановлено, що смерть настала від нанесених травм: перелом черепа, переломи верхньої та нижньої щелепи.

Під час проведення низки першопочаткових оперативних заходів працівники поліції встановили та затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок 30-річний житель Гатне, який зізнався у скоєному. Поліцейським пояснив, що побив він чоловіка, з яким ледве був знайомий, оскільки захотів забрати у нього мобільний телефон.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області