У Житомирі поліцейські затримали серійного крадія-наркомана

Правоохоронці встановили причетність раніше неодноразово судимого житомирянина до близько десятка грабежів та крадіжок з торгівельних місць та офісів, учинених ним упродовж червня-липня поточного року. Таким чином чоловік заробляв собі на чергову дозу наркотиків. Триває досудове розслідування.

– На слід зловмисника працівники Управління карного розшуку ГУНП та підрозділу кримінальної поліції Житомирського відділу вийшли у результаті проведеного в обласному центрі комплексу оперативно-розшукових заходів. 34-річний житель Житомирського району уже тричі судимий, востаннє – у 2014 році за низку грабежів. З місць позбавлення волі звільнився трохи менш як рік тому й узявся за старе, - розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини Валерій Бондар.

Поліцейські встановили, що у червні рецидивіст вчинив щонайменше два грабежі, вирвавши з рук перехожих чоловіків мобільні телефони. У липні ж відзначився крадіжками з торгівельних місць, аптечного пункту, лікарні та загальноосвітньої школи у Житомирі. До приміщень потрапляв, пошкоджуючи металопластикові вікна, й викрадав звідти усе, що потрапляло на очі та що міг нашвидкуруч винести: з аптеки – ліки, з магазину – м'ясо, зі шкільного класу – ноутбук і т.д. Викраденими речами злодій розпоряджався на свій розсуд: щось залишав собі, щось перепродував. Таким чином виручав гроші на чергову дозу наркотику, оскільки є наркозалежним.

Правоохоронці також встановили особу поплічника фігуранта у вчиненні крадіжок. Нині тривають заходи по встановленню його місцеперебування. Самого ж підозрюваного поліцейські затримали у його будинку, де провели санкціонований обшук. У результаті було вилучено низку речових доказів злодіянь і частину краденого майна.

Окрім того, з присадибної ділянки затриманого було вилучено кілька кущів коноплі. Нарковмісні рослини направлені на експертне дослідження.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області