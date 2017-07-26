На Львівщині "БМВ" врізався у "Форд", водії обох машин у реанімації

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 17:00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Ковирі, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 20-річний львів’янин, порушивши правила обгону, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Форд Куга» під керуванням 58-річного мешканця одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди в реанімаційне відділення госпіталізовано водія «Форда» із діагнозом «важка поєднана травма тіла,тупа травма грудної клітки,тупа травма живота з розривом тонкого кишківника, відкрита черевна кровотеча, шок другого ступеня», а також пасажира «БМВ», 20-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, з діагнозом «важка поєднана травма тіла, тупа травма грудної клітки, напружений лівобічний пневмоторекс, закритий багатоуламковий перелом правої стегнової кістки, закритий перелом правої променевої кістки, шок другого ступеня».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області