У Львові поліцейські вилучили у чоловіка понад центнер бурштину

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу підрозділів Держприкордонслужби України викрито мешканця міста Львова, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Так, у квартирі останнього під час обшуку виявлено та вилучено коштовне каміння бурштину вагою майже 100 кг.

На даний час зловмисника вже затримано в порядку ст. 208 КПК України та готується повідомлення про підозру.

Зазначимо, що за вчинене підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області