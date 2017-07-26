Прокуратура вимагає суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП

Прокуратура вимагає суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП

14:20 26.07.2017
Прокуратура вимагає суворішого покарання для винуватця смертельної ДТП

Прокуратура Волинської області оскаржуватиме в апеляційному порядку вирок Ратнівського районного суду у кримінальному провадженні про порушення 36-річним мешканцем селища Стара Вижівка правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб.

Уночі 27 квітня 2015 року, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Тойота Авенсіс», чоловік рухався автодорогою сполученням «Доманово – Ковель» та в селі Видраниця Ратнівського району зіткнувся зі скутером, який рухався у попутному напрямку.

У результаті ДТП 26-річний водій скутера та його 23-річний пасажир загинули.

Суд визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами  на 3 роки.

Прокурори ж, оскаржуючи вирок, вимагатимуть для нього суворішого покарання.

За матеріалами прес-служби Волинської області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.