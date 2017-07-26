Підлітків, які перерізали дитині горло, судитимуть на Дніпропетровщині

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох підлітків (на момент вчинення злочину 16-ти та 15-ти років) за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України (закінчений замах на умисне вбивство; розбій).

Так, подія сталася у квітні 2017 року в м. Верхівцеве. Близько опівдні двоє молодиків, вступивши у попередню змову, з метою заволодіння чужим майном проникли до будинку знайомого 14-річного хлопця.

Скориставшись тим, що приятель був вдома один, зловмисники нанесли йому декілька ударів цеглиною по голові, зв’язали електричним кабелем, намагалися задушити, після чого нанесли ще близько трьох ножових ударів у шию та грудну клітину.

Подолавши таким чином можливий опір з боку господаря, молодики заволоділи його мобільним телефоном та комп’ютером на загальну суму близько 5 тисяч гривень.

Після виконання всіх дій, необхідних для настання смерті товариша, підлітки викинули знаряддя злочину на сусідній двір. Виявивши згодом, що потерпілий подає ознаки життя, вони наостанок з силою встромили дитині у спину кухонний ніж та зникли з місця злочину.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі хлопцю вдалося вижити. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області