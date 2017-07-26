Підлітків, які перерізали дитині горло, судитимуть на Дніпропетровщині
Підлітків, які перерізали дитині горло, судитимуть на Дніпропетровщині
Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно двох підлітків (на момент вчинення злочину 16-ти та 15-ти років) за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України (закінчений замах на умисне вбивство; розбій).
Так, подія сталася у квітні 2017 року в м. Верхівцеве. Близько опівдні двоє молодиків, вступивши у попередню змову, з метою заволодіння чужим майном проникли до будинку знайомого 14-річного хлопця.
Скориставшись тим, що приятель був вдома один, зловмисники нанесли йому декілька ударів цеглиною по голові, зв’язали електричним кабелем, намагалися задушити, після чого нанесли ще близько трьох ножових ударів у шию та грудну клітину.
Подолавши таким чином можливий опір з боку господаря, молодики заволоділи його мобільним телефоном та комп’ютером на загальну суму близько 5 тисяч гривень.
Після виконання всіх дій, необхідних для настання смерті товариша, підлітки викинули знаряддя злочину на сусідній двір. Виявивши згодом, що потерпілий подає ознаки життя, вони наостанок з силою встромили дитині у спину кухонний ніж та зникли з місця злочину.
Завдяки вчасно наданій медичній допомозі хлопцю вдалося вижити. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області