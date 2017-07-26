У Новомосковську молодика судитимуть за жорстокий напад на стареньку

У Новомосковську молодика судитимуть за жорстокий напад на стареньку

15:00 26.07.2017
У Новомосковську молодика судитимуть за жорстокий напад на стареньку

Новомосковською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 27-річного громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої).

Так, у березні 2017 року у вечірній час доби вказаний молодик побачив біля продуктового магазина міста Новомосковська незнайому жінку похилого віку та, маючи на меті заволодіти її майном, наніс потерпілій ногою удар по тілу, після чого вирвав з рук сумку, де знаходився мобільний телефон вартістю понад 2 тисячі гривень, та зник з місця злочину.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області

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