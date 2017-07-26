На Миколаївщині СБУ викрила втручання у Державні електронні реєстри

На Миколаївщині СБУ викрила втручання у Державні електронні реєстри

20:15 26.07.2017
На Миколаївщині СБУ викрила втручання у Державні електронні реєстри

Співробітники Служби безпеки України викрили на Миколаївщині групу зловмисників, які через несанкціоноване втручання у роботу Державних електронних реєстрів незаконно переоформлювали права власності на майно.

Правоохоронці встановили, що мешканець Миколаєва разом із двома спільниками організував виготовлення підроблених документів на осіб з малозабезпечених верств населення, паспортні дані яких вносилися до електронних реєстрів. У такий спосіб зловмисники нелегально переоформлювали права власності на рухоме та нерухоме майно громадян. Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисники «змінили» власників декількох об’єктів, один з яких знаходиться у комунальній власності. Незаконно переоформлене майно ділки надалі перепродавали.

Оперативники СБ України затримали трьох зловмисників у обласному центрі. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та автомобілях фігурантів справи. Під час них співробітники СБУ вилучили сорок три паспорти громадянина України з ознаками підробки, ідентифікаційні коди та банківські картки, сім печаток та документи фіктивних підприємств. У зловмисників також виявлена комп’ютерна та оргтехніка, на якій виготовлялись підроблені документи.

У рамках кримінального провадження, відкритого слідчими  СБУ за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, перевіряється можлива причетність до оборудки окремих державних службовців та нотаріусів.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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