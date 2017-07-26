У центрі Києва тимчасово діятиме обмеження для руху транспорту (перелік вулиць)

З 27 по 30 липня 2017 року у зв’язку з проведенням у Києві заходів з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України, рух усіх видів транспортних засобів у центрі міста буде заборонено.

Так, 27 липня з 11:00 до 16:30 рух транспорту буде обмежено на вул. Трьохсвятительській (на відрізку від площі Михайлівської до Європейської), вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Михайлівської до площі Європейської), Володимирському узвозі, Парковій дорозі (на відрізку від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського) та вул. Михайла Грушевського (на відрізку від вул. Шовковичної до площі Європейської).



28 липня з 12:00 до 13:30 будуть введені обмеження для транспорту на бульварі Тараса Шевченка (на відрізку від будинку №20 до будинку №14), вул. Володимирській (на відрізку від будинку №56 до площі Софійської) та Володимирському проїзді.



Крім того, з 29 до 30 липня на вул. Ярославів Вал (від перетину вулиць Ярославів Вал та Володимирської до перетину вулиць Ярославів Вал та Лисенка) буде обмежено рух транспортних засобів через проведення культурно-мистецької акції з нагоди святкування Дня хрещення Київської Русі-України на території Національного заповідника «Софія Київська» та музею «Золоті ворота».



Національна поліція України просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Враховувати дану інформацію при плануванні маршрутів та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.