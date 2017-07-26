На Закарпатті через 3 роки затримано підозрюваного у викраденні людини

Виноградівська поліція затримала чоловіка, який три роки переховувався від слідства у справі про викрадення людини.

Працівники кримінальної поліції Виноградівського району затримали 25-річного жителя смт.Королево, який кілька років переховувався за кордоном після скоєння тяжкого злочину – викрадення людини.

Ще три роки тому – у липні 2014 року в смт.Королево Виноградівського району трапилася надзвичайна подія: троє місцевих чоловіків викрали хлопця, з яким у них був конфлікт майнового характеру, і вимагали гроші, погрожуючи зброєю.

Постраждалий зумів звільнитись від нападників і звернулася до правоохоронців. Одного вимагача працівники карного розшуку затримали відразу, а двоє його подільників зуміли втекти і тривалий час переховувалися від слідства за кордоном. І от тепер повернулися додому, де їх відразу затримали розшуківці. Спершу, два тижні тому, взяли 24–річного жителя Королева, а тепер затримали й третього учасника викрадення людини – 25-річного жителя смт.Королева.

Чоловік підозрюється у злочинах, передбачених ч.2 ст.146 (Викрадення людини) і ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Розслідування у справі триває, вирішується питання про обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області