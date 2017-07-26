На Харківщині судитимуть виробників спиртного, через яких загинули 48 людей

Про це, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу за підсумками координаційної наради керівників правоохоронних органів регіону, розповів прокурор Харківської області Юрій Данильченко.

"Як ви знаєте, щоб уникнути питань правомірності слідчих фіскальної служби у зв'язку з незавершеною реформою, прокуратура забрала провадження щодо виробників сурогату в своє слідство. І наше першочергове завдання - відправити цю справу до суду. Буквально у понеділок, 24 липня, ми закінчили досудове розслідування стосовно організованої групи зловмисників, які налагодили канали поширення цієї отрути. Ви пам'ятаєте, що організатора і його двох спільників, які закуповували сировину в сусідній області, потім в квартирі розбавляли і фасували в різну тару, затримали, можна сказати, "по гарячих слідах". Ми вважаємо їх головними винуватцями смерті 48 людей. Саме стільки причин загибелі від сурогатного алкоголю в Харківській області підтверджені результатами досліджень", - проінформував Ю.Данильченко.

Прокурор області повідомив, що зараз проходить процес ознайомлення сторін з матеріалами розслідування. Після закінчення процедури обвинувальний акт буде направлений до суду. Максимальна санкція статті передбачає - 10 років позбавлення волі.

Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою.

"Також окремими провадженнями до суду зараз йдуть справи стосовно посередників і безпосередніх продавців цього сурогату. Стосовно двох підозрюваних провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України - вже в суді. Ще 5 обвинувальних актів щодо 6 підозрюваних повністю готові для передачі до суду. Залишилися технічні формальності", - сказав Ю. Данильченко.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області