У Запоріжжі суд обрав захід водію, який у нетверезому стані вбив людину

Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце вранці 23.07.2017 по вул. Чарівній у м. Запоріжжя, внаслідок якої загинув пішохід.

Так, уродженець Чернігівської області, 1988 року народження, керуючи автомобілем «ІЖ», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на регульованому світлофором переході скоїв наїзд на мешканця м. Запоріжжя, 1956 року народження.

Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці. Того ж дня горе-водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За принципової позиції прокуратури Запорізької області підозрюваному рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя 25.07.2017 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО.

Дії водія кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України, а саме: порушення правил безпеки дорожнього руху, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Санкція вказаної статті передбачає до 8 років ув’язнення, з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області