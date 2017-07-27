В аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала бойовика теругруповання "Оплот"

В аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала бойовика теругруповання "Оплот"

01:00 27.07.2017
В аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала бойовика теругруповання "Оплот"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль» бойовика терористичного угруповання «Оплот».

Правоохоронці встановили, що рейсом з однієї з країн Закавказзя в Україну планує повернутися уродженець Донеччини, який брав активну участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ДНР».

Під час огляду багажу та особистих речей одного з пасажирів оперативники спецслужби виявили «військовий квиток» фейкових збройних сил ДНР. Затриманий підтвердив правоохоронцям, що проходив «службу» в різних незаконних формуваннях бойовиків, у тому числі в терористичному угрупованні «Оплот».

СБ України перевіряє інформацію щодо цілей повернення бойовика в Україну, зокрема за оперативними даними він можливо прибув для підготовки диверсійних актів у мирних регіонах країни.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль» бойовика терористичного угруповання «Оплот».

Правоохоронці встановили, що рейсом з однієї з країн Закавказзя в Україну планує повернутися уродженець Донеччини, який брав активну участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ДНР».

Під час огляду багажу та особистих речей одного з пасажирів оперативники спецслужби виявили «військовий квиток» фейкових збройних сил ДНР. Затриманий підтвердив правоохоронцям, що проходив «службу» в різних незаконних формуваннях бойовиків, у тому числі в терористичному угрупованні «Оплот».

СБ України перевіряє інформацію щодо цілей повернення бойовика в Україну, зокрема за оперативними даними він можливо прибув для підготовки диверсійних актів у мирних регіонах країни.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

 

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3721#.YufZDEeh.dpbs

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.