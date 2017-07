В аеропорту "Бориспіль" СБУ затримала бойовика теругруповання "Оплот"

Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками затримали у міжнародному аеропорту «Бориспіль» бойовика терористичного угруповання «Оплот».

Правоохоронці встановили, що рейсом з однієї з країн Закавказзя в Україну планує повернутися уродженець Донеччини, який брав активну участь у незаконних збройних формуваннях так званої «ДНР».

Під час огляду багажу та особистих речей одного з пасажирів оперативники спецслужби виявили «військовий квиток» фейкових збройних сил ДНР. Затриманий підтвердив правоохоронцям, що проходив «службу» в різних незаконних формуваннях бойовиків, у тому числі в терористичному угрупованні «Оплот».

СБ України перевіряє інформацію щодо цілей повернення бойовика в Україну, зокрема за оперативними даними він можливо прибув для підготовки диверсійних актів у мирних регіонах країни.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ



