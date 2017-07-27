Поліція Прикарпаття розкрила аферу та виявила інтернет-шахраїв

Поліція Прикарпаття розкрила аферу та виявила інтернет-шахраїв

02:02 27.07.2017
Поліція Прикарпаття розкрила аферу та виявила інтернет-шахраїв

Напередодні працівниками Івано-Франківського відділу поліції було встановлено осіб-шахраїв, а відтак затримано їх. Ними виявилися брати 1995 та 1997 р.н зареєстрованих за місцем проживання у Полтавській області.

Проживаючи у Івано-Франківську, вони ошукували громадян через мережу фейкових інтернет-товарів.

Як з’ясували правоохоронці, злочинну діяльність вони розпочали в березні 2017 року. У мережі Інтернет шахраї розміщували на сайтах ОЛХ оголошення про продаж реально неіснуючої побутової техніки. Коли ж потенційні покупці цікавилися товаром вони надавали рахунки, а ті переказували гроші як передоплату за товар, після чого телефонний зв'язок з ними припинявся.

Під час проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції у помешканні підозрюваних, яке вони винаймали у Івано-Франківську, правоохоронці виявили та вилучили 41 сім-картку мобільних операторів, мобільні телефони та банківські картки.

Крім того, у домогосподарстві шахраїв правоохоронці виявили та вилучили коробку з твердого картону з насадженнями наркотичних рослин.
Зловмисників затримали в порядку ст.208 КПК України. Їм оголошено підозру у вчиненні кількох злочинів та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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