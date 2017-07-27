На Буковині 42-річного чоловіка ледь на забили на смерть

На даний час потерпілий перебуває у стані коми у місцевій медичній установі.

Вночі на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікаря Заставнівської центральної районної лікарні. Медик повідомив, що у селі Юрківці невідомі особи побили чоловіка.

Невдовзі прибувши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група вжила відповідних розшукових заходів.

Поліцейські встановили, що 42- та 25-річний місцеві жителі розпивали напої в одному й тому ж місцевому закладі. Пізніше вони зустрілися у приміщенні державної лотереї, де між ними і виникла суперечка, яка швидко перейшла у бійку. Молодший з чоловіків наніс другому декілька ударів по різним частинам тіла.

В результаті бійки останнього з важкими травмами голови та мозковою комою було госпіталізовано до центральної лікарні Заставнівського району.

Нападника поліцейські виявили та затримали. Чоловік вже неодноразово попадав у поле зору правоохоронців та ще у підлітковому віці почав скоювати кримінальні злочини.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області