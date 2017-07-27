На Закарпатті затримано жінку, яка зняла гроші з чужої банківської картки

На Закарпатті затримано жінку, яка зняла гроші з чужої банківської картки

03:00 27.07.2017
На Закарпатті затримано жінку, яка зняла гроші з чужої банківської картки

Поліція повідомила про підозру, жінці, яка вкрала 10 тисяч гривень з банківської картки ужгородця.

Кримінальна поліція Ужгородського відділу встановила обставини крадіжки в ужгородця. Підозрювану розшукали та повідомили про підозру.Із заявою про зникнення з банківської картки 10 тисяч гривень, до ужгородської поліції звернувся місцевий мешканець.

Чоловік повідомив, що після відпочинку в компанії знайомих, він не знайшов своєї банківської картки, а згодом на мобільний телефон надійшов смс-звіт про зняття 10 тисяч готівки з рахунку.

У злочині потерпілий запідозрив 4 осіб, з якими провів вечір, та доказова база вказала, що кошти поцупила жінка, котра раніше вже притягувалсь до відповідальності за крадіжку і яка теж того вечора відпочивала у компанії потерпілого.

За фактом крадіжки грошей мешканці села Часлівці, вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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