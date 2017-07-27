На Полтавщині військового затримали за збут наркотиків

Встановлено, що 21-річний чоловік збував особливо небезпечний наркотик жителям Полтави протягом тривалого часу.

Оперативно-розшукові заходи та документування злочинної діяльності проводили працівники управління протидії наркозлочинності, Департаменту внутрішньої безпеки та військової прокуратури Полтавської області.

«Військовослужбовця Збройних сил України затримали під час збуту наркотичного засобу «метамфетамін».

Фігуранту оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів). Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу», - зазначив начальник поліції Полтавщини Олег Бех.



Підозрюваному, згідно санкції статті 307-ї, може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

