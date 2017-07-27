На Львівщині водію у голову прилетіла запчастина від зустрічної вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 01:20 на автодорозі Київ – Чоп в місті Стрий.

Як попередньо встановили правоохоронці, у вантажного автомобіля «ДАФ» під керуванням 29-річного мешканця одного з сіл Яворівського району під час руху відлетіла запчастина і спричинила тілесні ушкодження водію автомобіля «Ауді А4», 34-річному стриянину, який рухався у зустрічному напрямку.

У водія легковика медики діагностували «закриту черепно-мозкову травму та забій м’яких тканин голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області