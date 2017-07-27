У Дніпрі патрульні оперативно затримали підозрюваного у зґвалтуванні

Близько 5-ї години ранку спецлінії 102 надійшов виклик.

Жінка повідомляла, що її дві години тому у лісосмузі поряд із вулицею Червона Балка зґвалтував малознайомий громадянин.

Патрульні одразу розпочали пошуки ймовірного ґвалтівника.

В результаті огляду прилеглої території та опитування перехожих на вулиці Високовольтній інспектори виявили чоловіка, схожого за прикметами на підозрюваного. На його одягу виднілися сліди бруду та боротьби.

Поліцейські затримали громадянина та викликали слідчо-оперативну групу.

Ймовірного ґвалтівника доставили до Соборного відділку поліції. За попередніми даними, 35-річний громадянин - мешканець Хмельницької області.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Дніпра