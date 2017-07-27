У Запоріжжі поліція розшукує власника човна, який травмував людину на воді

Запорізькі поліцейські вживають заходів по встановленню власника човна, який на пляжі у Заводському районі зачепив своїм плавзасобом одного з відпочиваючих.

23 липня 2017 року до Заводського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді. Близько 20:00 на міському пляжі моторний човен зачепив плавця - жителя Запоріжжя, 1963 року народження. Потерпілий з тілесними ушкодженнями був госпіталізований до лікарні.



Розпочато кримінальне провадження за ст. 291 Кримінального кодексу України (Порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.



Перевірено ряд плавзасобів, які могли бути причетними до згаданого випадку. Проводяться експертизи, до яких залучені фахівці експертно-криміналістичного центру МВС.



Вживаються комплексні заходи щодо встановлення особи громадянина, який керував човном.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

