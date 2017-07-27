В Одесі патрульні оперативно затримали трьох зухвалих крадіїв

Вчора, близько 17-години, при профілактичному відпрацюванні прибережної зони до патрульних звернувся громадянин.

Чоловік пояснив інспекторам, що близько 10 хвилин тому, під час відпочинку біля моря, у нього викрали власні речі.

Патрульні разом із потерпілим почали обстежувати прилеглу територію. Згодом заявник вказав на трьох невідомих, які несли його рюкзак.



Правоохоронці одразу затримали чоловіків.



Затриманих разом із заявником доставили до відділку поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.



У службовому приміщенні у підозрюваних вилучили шість мобільних телефонів, портативний зарядний пристрій та одяг.



Під час проведення процесуальних дій до відділку поліції звернулось ще троє заявників із повідомленням про крадіжку.



Серед вилучених предметів вони впізнали власні речі.

Наразі слідство триває.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Одеси

