На Київщині затримано іноземця, якого розшукують за зґвалтування як мінімум

На Київщині затримано іноземця, якого розшукують за зґвалтування як мінімум

12:00 27.07.2017
На Київщині затримано іноземця, якого розшукують за зґвалтування як мінімум

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини у місті Біла Церква затримали громадянина Ізраїлю, який з 2015 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення зґвалтування, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, проституцію та відмивання грошей.

Під час проведення загальнодержавного профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант», спрямованого на протидію злочинності, у тому числі нелегальній міграції та забезпечення публічної безпеки і порядку, на одній з вулиць міста Біла Церква у поле зору оперативників потрапив 36-річний громадянин Ізраїлю. Під час перевірки його документів, паспорту громадянина Ізраїлю та водійського посвідчення, встановлено, що іноземець оголошений своєю державою у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів.

Відповідно до законодавства країни Ізраїлю, злочини проти статевої недоторканості і статевої свободи вважаються одними із самих тяжких, покарання за їх вчинення передбачає ув’язнення понад 30 років.

За словами начальника управління боротьби з торгівлею людьми поліції Київщини Андрія Ткача, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено та підтверджено участь іноземця в організації міжнародного каналу торгівлі людьми.

Наразі громадянина Ізраїлю затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо його екстрадиційного арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.