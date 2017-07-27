На Київщині затримано іноземця, якого розшукують за зґвалтування як мінімум

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини у місті Біла Церква затримали громадянина Ізраїлю, який з 2015 року перебував у міжнародному розшуку за вчинення зґвалтування, торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, проституцію та відмивання грошей.

Під час проведення загальнодержавного профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант», спрямованого на протидію злочинності, у тому числі нелегальній міграції та забезпечення публічної безпеки і порядку, на одній з вулиць міста Біла Церква у поле зору оперативників потрапив 36-річний громадянин Ізраїлю. Під час перевірки його документів, паспорту громадянина Ізраїлю та водійського посвідчення, встановлено, що іноземець оголошений своєю державою у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів.

Відповідно до законодавства країни Ізраїлю, злочини проти статевої недоторканості і статевої свободи вважаються одними із самих тяжких, покарання за їх вчинення передбачає ув’язнення понад 30 років.

За словами начальника управління боротьби з торгівлею людьми поліції Київщини Андрія Ткача, під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено та підтверджено участь іноземця в організації міжнародного каналу торгівлі людьми.

Наразі громадянина Ізраїлю затримано в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо його екстрадиційного арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області