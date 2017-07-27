Під час ДТП на Львівщині пасажир головою розбив скло автомобіля
Під час ДТП на Львівщині пасажир головою розбив скло автомобіля
На автодорозі Київ-Чоп 552км+630м сталося зіткнення між автомобілем ВАЗ 2121 та автомобілем GEELY.
За попередньою інформацією, водій ВАЗу не обрав безпечної швидкості та дистанції і вчинив аварію.
Внаслідок ДТП ушкодження отримав пасажир.
З ушкодженням від розбитого лобового скла його забрала швидка медична допомога.
Ймовірно чоловік не скористався паском безпеки, відтак отримав тілесні ушкодження.
За матеріалами ВК Патрульної поліції Львова