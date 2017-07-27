Під час ДТП на Львівщині пасажир головою розбив скло автомобіля

Під час ДТП на Львівщині пасажир головою розбив скло автомобіля

16:00 27.07.2017
Під час ДТП на Львівщині пасажир головою розбив скло автомобіля

На автодорозі Київ-Чоп 552км+630м сталося зіткнення між автомобілем ВАЗ 2121 та автомобілем GEELY.

За попередньою інформацією, водій ВАЗу не обрав безпечної швидкості та дистанції і вчинив аварію.

Внаслідок ДТП ушкодження отримав пасажир.

З ушкодженням від розбитого лобового скла його забрала швидка медична допомога.

Ймовірно чоловік не скористався паском безпеки, відтак отримав тілесні ушкодження.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Львова

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.