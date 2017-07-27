Чоловіка, який ледь на зарізав колишню тещу, затримали у Коростені

Чоловіка, який ледь на зарізав колишню тещу, затримали у Коростені

12:20 27.07.2017
Чоловіка, який ледь на зарізав колишню тещу, затримали у Коростені

У Коростені, на залізничному вокзалі, поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який у Малинському районі травмував колишню тещу.

76-річна жінка отримала 6 колото-різаних ран. Нині чоловік перебуває під вартою, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Того дня чоловік у черговий раз приїхав до будинку пенсіонерки у смт. Гранітному і почав вимагати гроші. Жінка завбачливо уникала безпосереднього контакту з колишнім зятем, віддавши деякі його речі просто через вікно.

Через деякий час, коли чоловік, ніби заспокоївшись, пішов геть, пенсіонерка вийшла з будинку до магазину. Однак на зворотньому шляху дорогу їй перегородив недавній гість.

Під час виниклої суперечки він наніс жінці колото-різані рани в область серця та передпліччя. Крики пенсіонерки про допомогу почули сусіди, які й викликали для неї швидку. Сам нападник з місця події втік.

Жінку було доставлено до хірургічного відділення місцевої лікарні, де надано необхідну медичну допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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