Чоловіка, який ледь на зарізав колишню тещу, затримали у Коростені

У Коростені, на залізничному вокзалі, поліцейські затримали 54-річного чоловіка, який у Малинському районі травмував колишню тещу.

76-річна жінка отримала 6 колото-різаних ран. Нині чоловік перебуває під вартою, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.



Того дня чоловік у черговий раз приїхав до будинку пенсіонерки у смт. Гранітному і почав вимагати гроші. Жінка завбачливо уникала безпосереднього контакту з колишнім зятем, віддавши деякі його речі просто через вікно.



Через деякий час, коли чоловік, ніби заспокоївшись, пішов геть, пенсіонерка вийшла з будинку до магазину. Однак на зворотньому шляху дорогу їй перегородив недавній гість.



Під час виниклої суперечки він наніс жінці колото-різані рани в область серця та передпліччя. Крики пенсіонерки про допомогу почули сусіди, які й викликали для неї швидку. Сам нападник з місця події втік.

Жінку було доставлено до хірургічного відділення місцевої лікарні, де надано необхідну медичну допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

