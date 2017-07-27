Банду жорстоких кривдників літнього чоловіка затримала поліція Донеччини
Банду жорстоких кривдників літнього чоловіка затримала поліція Донеччини
Протягом декількох днів поліцією Лиману було знешкоджено злочинну групу, яка здійснила наліт на будинок 81-річного пенсіонера.
Зловмисники вимагали гроші, для чого зв'язали та побили літнього чоловіка, погрожуючи спалити його за допомогою бензину. Незабаром вони були встановлені та затримані, причому, двоє - на території сусідньої області. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Вдень у Лиманське відділення поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на місцевого жителя 1936 року народження. Потерпілий, який проживав в приватному секторі на північній стороні міста, пояснив, що напад стався близько 15:30 в його будинку.
Троє зловмисників увірвалися до приміщення, зв'язали його та вимагали видати їм гроші. При цьому вони били літнього чоловіка по голові й тулубу, зламавши йому щелепу і ребра, а також облили бензином та погрожували підпалити. Зрештою грабіжники знайшли у пенсіонера півтори тисячі гривень, з якими і зникли.
У пошуках зловмисників були задіяні всі правоохоронці Лиману. Відпрацьовуючи коло можливих підозрюваних, співробітники розшуку відвідали лікарню і показали потерпілому фотографії раніше судимих жителів міста. У трьох з них пенсіонер впізнав нападників. На цю ж трійцю вказала і одна з місцевих мешканок - жінка розповіла, що вони цікавились наявністю заощаджень у самотнього чоловіка.
Одного з підозрюваних - уродженця Горлівки 1983 року народження, що мав п'ять судимостей за крадіжки, правоохоронці затримали у Лимані. Його раніше судимі подільники 1991 і 1993 років народження на той час з міста зникли - наступного дня їх було затримано за орієнтуваннями у Харкові.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області