Банду жорстоких кривдників літнього чоловіка затримала поліція Донеччини

Протягом декількох днів поліцією Лиману було знешкоджено злочинну групу, яка здійснила наліт на будинок 81-річного пенсіонера.

Зловмисники вимагали гроші, для чого зв'язали та побили літнього чоловіка, погрожуючи спалити його за допомогою бензину. Незабаром вони були встановлені та затримані, причому, двоє - на території сусідньої області. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Вдень у Лиманське відділення поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на місцевого жителя 1936 року народження. Потерпілий, який проживав в приватному секторі на північній стороні міста, пояснив, що напад стався близько 15:30 в його будинку.

Троє зловмисників увірвалися до приміщення, зв'язали його та вимагали видати їм гроші. При цьому вони били літнього чоловіка по голові й тулубу, зламавши йому щелепу і ребра, а також облили бензином та погрожували підпалити. Зрештою грабіжники знайшли у пенсіонера півтори тисячі гривень, з якими і зникли.



У пошуках зловмисників були задіяні всі правоохоронці Лиману. Відпрацьовуючи коло можливих підозрюваних, співробітники розшуку відвідали лікарню і показали потерпілому фотографії раніше судимих жителів міста. У трьох з них пенсіонер впізнав нападників. На цю ж трійцю вказала і одна з місцевих мешканок - жінка розповіла, що вони цікавились наявністю заощаджень у самотнього чоловіка.



Одного з підозрюваних - уродженця Горлівки 1983 року народження, що мав п'ять судимостей за крадіжки, правоохоронці затримали у Лимані. Його раніше судимі подільники 1991 і 1993 років народження на той час з міста зникли - наступного дня їх було затримано за орієнтуваннями у Харкові.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

