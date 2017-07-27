Чоловіка, який забив знайомого на смерть, засуджено на Вінниччині

Інцидент стався у травні цього року в селі Комарівці Барського району. До поліції надійшло повідомлення про смерть 44-річного місцевого жителя.

Ввечері чоловік ліг спати, а вранці не прокинувся.



Після проведення розтину стало відомо, що причиною смерті чоловіка стала черепно-мозкова травма. Провівши ряд слідчих і розшукових дій, працівники поліції з'ясували, що тілесні ушкодження загиблий отримав від свого 40-річного товариша.

Ввечері чоловіки вживали спиртне та посварились. Під час сварки підсудний побив потерпілого, а наступного дня від отриманих травм він помер.



Шаргородський районний суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.



Відділ комунікацій поліції

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

