У Львові робітник зірвався з риштувань на новобудові

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У Личаківський відділ поліції надійшло повідомлення від диспетчера служби швидкої медичної допомоги про те, що з новобудови по вулиці Зеленій у Львові випав чоловік. Лікарі діагностували у пацієнта кататравму.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. встановлено, що потерпілий, 36-річний мешканець одного з сіл Жовківського району, під час виконання будівельних робіт впав з риштувань з висоти близько трьох метрів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області