В Одесі затримали чоловіка, який викинув з вікна улюбену тваринку доньки
В Одесі затримали чоловіка, який викинув з вікна улюбену тваринку доньки
Одеські патрульні затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.
Вчора, близько 23-години, патрульні отримали інформацію про знущання над твариною в одній із багатоповерхівок на вулиці Середній.
За адресою виклику поліцейські помітили мертву тварину та неповнолітню дитину, яка над нею плакала.
Дівчина пояснила інспекторам, що під час сімейної сварки батько викинув її пухнастого улюбленця із вікна на 14-поверсі.
Патрульні затримали 40-річного чоловіка, який своєї вини не заперечував.
Затриманого доставили до відділку поліції та передали слідчим для подальшого з’ясування усіх обставин.
У діях чоловіка вбачається порушення статті 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).
Наразі слідчі дії тривають.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області