В Одесі затримали чоловіка, який викинув з вікна улюбену тваринку доньки

Одеські патрульні затримали підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.

Вчора, близько 23-години, патрульні отримали інформацію про знущання над твариною в одній із багатоповерхівок на вулиці Середній.

За адресою виклику поліцейські помітили мертву тварину та неповнолітню дитину, яка над нею плакала.



Дівчина пояснила інспекторам, що під час сімейної сварки батько викинув її пухнастого улюбленця із вікна на 14-поверсі.