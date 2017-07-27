На Вінниччині у ДТП жахливо розбився мікроавтобус, є поранені

На Вінниччині у ДТП жахливо розбився мікроавтобус, є поранені

13:43 27.07.2017
На Вінниччині у ДТП жахливо розбився мікроавтобус, є поранені

Не впоравшись з керуванням, 22-річний водій мікроавтобуса «Мерседес» з’їхав з дороги в кювет та допустив перекидання транспортного засобу.

Водій іномарки та двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі сполученням Приборівка-Турбів. Попередньо встановлено, що 22–річний житель смт Турбів, керуючи автомобілем «Мерседес», не впорався з керуванням, з’їхав з дороги в кювет та перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій та двоє його пасажирів, віком 23 та 22 роки.

Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.