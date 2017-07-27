На Вінниччині у ДТП жахливо розбився мікроавтобус, є поранені
На Вінниччині у ДТП жахливо розбився мікроавтобус, є поранені
Не впоравшись з керуванням, 22-річний водій мікроавтобуса «Мерседес» з’їхав з дороги в кювет та допустив перекидання транспортного засобу.
Водій іномарки та двоє пасажирів з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі сполученням Приборівка-Турбів. Попередньо встановлено, що 22–річний житель смт Турбів, керуючи автомобілем «Мерседес», не впорався з керуванням, з’їхав з дороги в кювет та перекинувся.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав водій та двоє його пасажирів, віком 23 та 22 роки.
Поліція з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області