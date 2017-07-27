Чоловік привіз до відділку поліції тело племінника, вбитого у Луганську

До одного з відділів поліції області звернувся 64-річний чоловік. Він розповів поліцейським, що невідома особа скоїла вбивство його племінника.

Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що потерпілий разом зі своєю дружиною знаходилися за місцем мешкання у м. Луганськ, де святкували її день народження. До квартири подружжя увірвався невідомий чоловік та ножем спричинив тілесні ушкодження чоловіку та жінці.

Від отриманих тілесних ушкоджень 43-річний чоловік помер на місці, а його дружина госпіталізована до однієї з лікарень Луганська.

Сьогодні заявник на своєму автомобілі привіз труп племінника на експертизу до СМЕ, де в результаті розтину встановлено, що смерть останнього настала в результаті внутрішньої кровотечі, внаслідок ножового, колото-різаного поранення грудної клітини з пошкодженням легені.

Інші обставини події встановлюються. Потерпілого буде поховано за місцем прописки на території підконтрольній українській владі.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області