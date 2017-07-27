У зоні ЧАЕС поліція затримала трьох сталкерів з Хмельницького

У зоні ЧАЕС поліція затримала трьох сталкерів з Хмельницького

18:30 27.07.2017
У зоні ЧАЕС поліція затримала трьох сталкерів з Хмельницького

Молоду компанію сталкерів виявили працівники поліції зони ЧАЕС спільно з бійцями Нацгвардії поблизу відселеного села Рудня-Вересня.

Жителі міста Хмельницький 26, 27 та 32-річного віку незаконно проникли поза контрольно-перепускними пунктами на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Відносно двох молодих чоловіків та дівчини складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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