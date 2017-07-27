На Полтавщині тіло зниклого безвісти знайшли закопаним на городі сусіда

У Кременчуцькому районі поліція встановлює обставини вбивства безвісно зниклого чоловіка

Про зникнення 60-річного мешканця одного із сіл Кременчуцького району в поліцію повідомили родичі. За інформацією рідних, 23 липня, близько 18:00, чоловік уїхав велосипедом і не повернувся.

Під час опитування мешканців села та здійснення інших оперативних заходів, дільничні офіцери поліції отримали інформацію, яка дала можливість встановити обставини зникнення розшукуваного та затримати причетну до цього особу.

Тіло 60-річного чоловіка виявили закопаним на присадибній ділянці 59-річного односельця.

Керівник Кременчуцького районного відділення поліції Олег Стешенко повідомив, що за даним фактом розпочато досудове розслідування. «До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - зауважив керівник районної поліції.

Із місця події вилучені знаряддя злочину. Поліція працює над з’ясуванням причин, що потягли негативні наслідки.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області