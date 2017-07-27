У Дрогобичі, що на Львівщині, під колеса легковика потрапила маленька дитина

У Дрогобицький відділ поліції надійшла інформація про те, що близько 14:30 на вулиці Війтівська Гора сталася дорожньо-транспортна пригода.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля «Volkswagen Golf», 43-річний житель міста Стебник, вчинив наїзд на 4-річну місцеву мешканку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження і була доставлена до лікарні. Медики діагностували у потерпілої закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області