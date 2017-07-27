Поліція Львівщини розслідує факт масового отруєння на базі відпочинку

Поліція Львівщини розслідує факт масового отруєння на базі відпочинку

14:40 27.07.2017
Поліція Львівщини розслідує факт масового отруєння на базі відпочинку

На базі відпочинку у Жовківському районі отруїлися діти та дорослі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

У Жовківське відділення поліції  надійшло повідомлення про те, що з бази відпочинку, розташованої на території району, до інфекційного відділення однієї із львівських лікарень доставлені троє дітей та двоє дорослих з підозрою на харчове отруєння. Згодом за медичною допомогою звернулися й інші відпочиваючі – загалом 11 осіб,

Встановлюються обставини події, призначено експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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