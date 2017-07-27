Кошмарна ДТП на Запоріжжі забрала життя дорослого та дитини

Кошмарна ДТП на Запоріжжі забрала життя дорослого та дитини

23:32 27.07.2017
Кошмарна ДТП на Запоріжжі забрала життя дорослого та дитини

Внаслідок аварії під Мелітополем загинув 40-річний річний чоловік та 12-річний хлопець. За фактом дорожньо-транспортної пригоди триває розслідування.

О 22:20 на трасі «Харків – Сімферополь» під Мелітополем сталася дорожньо-транспортна пригода.

40-річний водій автомобіля «Geely Emgrand», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «МАЗ». Внаслідок аварії на місці загинули водій та 12-річний пасажир першого транспортного засобу.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Санкція статті – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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