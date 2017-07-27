Під час страшної ДТП на Херсонщині загинув водій та поранені 4-ро дітей

Під час страшної ДТП на Херсонщині загинув водій та поранені 4-ро дітей

15:00 27.07.2017
Під час страшної ДТП на Херсонщині загинув водій та поранені 4-ро дітей

У чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який став свідком ДТП на польовій дорозі біля с. Надеждівка.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Попередньо поліцейські встановили, що 32-річний водій автомобілю «Москвич 412» не впорався з керуванням, на великій швидкості спробував здійснити маневр з обгону, потрапив в яму та перекинувся.

Водій від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. В автомобілі також знаходились четверо неповнолітніх дітей, віком від 3 до 9 років.

Дітей з травмами різного ступеня тяжкості доставили до районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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